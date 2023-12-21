Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.

Temmuz2023'te 100 lira olan maaşımızla 100 litre benzin alabiliyoruz diyelim. (1 litre benzin = 1 lira olsun)

Altı aylık enflasyon (Aralık %3 gelirse) %37.7 şeklinde çıkacak. Biz benzin fiyat artışının, 6 aylık enflasyonla neredeyse aynı oranda arttığını kabul edelim. Böylece 1 litre benzin fiyatı Aralık2023 sonunda 1 liradan 1,38 liraya çıkmış olsun.

Dolayısıyla Aralık sonunda maaşımız hala 100 lira olsa bile alım gücümüz 100/1,38= 72.5 litre'ye kadar düşmüş oluyor. (Vergi dilimi sebebiyle maaşın 100 lira bile olmadığını da yok saydık)

Şimdi Ocak2024'te, 100 lira olan maaşımıza %50 zam(!) geldi ve 150 lira oldu.

Peki litresi 1,38 liraya çıkmış olan benzinden artık kaç litre alabiliyoruz?

150/1.38= Yaklaşık 109 litre.

Yani Temmuz2023'te "100 litrelik" olan alım gücümüz, Ocak2024'te maaşımıza %50 zam(!) gelmesine rağmen "109 litrelik" anca olabildi.

Alım gücü artış oranımız: %9 !

Eee, hani nerede %50 zam(!) ?