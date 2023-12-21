Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Aralık 2023 14:09
Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.

Elbette ki yılın son ayında, maaşların vergi dilimleri yüzünden iyice düştüğü, enflasyonun tırmandığı bu dönemde herkes Ocak ayında verilecek olan yaklaşık %49,5'luk (kolay hesaplamak için %50 kabul edelim) 'maaş artışı'nı sabırsızlıkla bekliyor.

Her ne kadar moral bozmak istemesem de, bir konuya açıklık getirmekte fayda var.

Ocak'ta Maaşınız nominal olarak %50 artacak mı? Evet, 20.000 alıyorsanız 30.000'e çıkacak.

Peki 'alım gücünüz' %50 artacak mı? Hayır, bir örnekle açıklayalım:


Dytmysr
Aday Memur
21 Aralık 2023 14:10

Temmuz2023'te 100 lira olan maaşımızla 100 litre benzin alabiliyoruz diyelim. (1 litre benzin = 1 lira olsun)

Altı aylık enflasyon (Aralık %3 gelirse) %37.7 şeklinde çıkacak. Biz benzin fiyat artışının, 6 aylık enflasyonla neredeyse aynı oranda arttığını kabul edelim. Böylece 1 litre benzin fiyatı Aralık2023 sonunda 1 liradan 1,38 liraya çıkmış olsun.

Dolayısıyla Aralık sonunda maaşımız hala 100 lira olsa bile alım gücümüz 100/1,38= 72.5 litre'ye kadar düşmüş oluyor. (Vergi dilimi sebebiyle maaşın 100 lira bile olmadığını da yok saydık)

Şimdi Ocak2024'te, 100 lira olan maaşımıza %50 zam(!) geldi ve 150 lira oldu.

Peki litresi 1,38 liraya çıkmış olan benzinden artık kaç litre alabiliyoruz?

150/1.38= Yaklaşık 109 litre.

Yani Temmuz2023'te "100 litrelik" olan alım gücümüz, Ocak2024'te maaşımıza %50 zam(!) gelmesine rağmen "109 litrelik" anca olabildi.

Alım gücü artış oranımız: %9 !

Eee, hani nerede %50 zam(!) ?

(Bu örnek sadece "Maaş Artışı" ile "Alım gücü Artışı"nın çok farklı şeyler olduğunu göstermek için oluşturulmuştur. Elbette ki bazı ürünlerin fiyat değişimi, aylık enflasyon oranından daha az artabileceği gibi çok daha fazla artabilir. Maksat, memurun alım gücünün olduğu yerde saydığı gerçeğini kavramaktır)


Dytmysr
Aday Memur
21 Aralık 2023 14:17

Şunu da belirtmekte fayda var.

Bu verdiğimiz örnekte, ürünün fiyatı Temmuz'dan bu yana %38 arttığı halde alım gücümüzü bu denli düşürmüştür.

Aslında günlük yaşamı ilgilendiren birçok farklı ürünün fiyatının, Temmuzdan bu yana çok daha fazla arttığı, bazı ürünlerin %100 artışla fiyatlarının ikiye katlandığı da aşikar.

Bu sebeple gerçekte alım gücümüz bırakın %9 artmayı, Ocaktaki maaş artışıyla beraber bile Temmuz'daki seviyeye gelemeyecek. Üstelik Ocak'tan sonra da da yine yüksek enflasyon beklendiği için, her ay düşmeye de devam edecek.

Ülkemizde memurluk, sonu görünmeyen karanlık bir girdaptan yüzeye çıkmaya çalışmak gibi, fakat her seferinde daha da dibe batıyoruz..


Prettyhatun
Şef
21 Aralık 2023 14:19

Bu kadar açıklamaya gerek yoktu aslında, yormuşsunuz kendinizi, herkes herşeyin farkında emin olun ki, evimi kiraya vericem, günde 10 kişi arıyor, fiyatı sorup kapatıyorlar, fiyatıda yüksek değil emin olun, bir kaç kişi de arayıp benimle ekonomi tartışıyor:)) önceden ilan verdiğim gün tutuluyordu evim:))


ogretmenadayi22
Memur
21 Aralık 2023 14:22
vay be iyi ki söyledin hocam :)
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