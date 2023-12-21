Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 14:17
2023/2 kimya mühendisi ataması

Herkese merhaba,

2023/2'de Kimya Mühendisi alımları için sadece 12 kadro açıldı. TürkŞeker ve TMO.. Bu kurumlarda çalışanlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim.

Açılan pozisyonlar; Afyon Bolvadin TMO, Ağrı TürkŞeker, Kastamonu TürkŞeker, Konya (Ereğli, Ilgın) TürkŞeker, Van Erciş TürkŞeker, Yozgat Sorgun TürkŞeker.

Kurumların çalışma ortamı, kurum içi iletişim, İş yoğunluğu-çalışma şekli, lojman imkanı, merkezlere servis imkanı, ilçelerin sosyal yönleri, tayin olma ihtimallleri nasıldır ? Malum yapacağımız iş ömürlük olacağı için seçim de çok önem arz ediyor. Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ediyorum.

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