Yaş haddi gerçeği.

reis simdi söyle düşün kadrosuzluktan emekli oldun diyelim 46 yasinda ama maasin calisan mudurle ayni yas haddine kadar bu böyle +5 olunca ne olacak 5 yil daha fazladan maaş

reis simdi söyle düşün kadrosuzluktan emekli oldun diyelim 46 yasinda ama maasin calisan mudurle ayni yas haddine kadar bu böyle +5 olunca ne olacak 5 yil daha fazladan maaş