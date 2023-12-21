Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Aralık 2023 14:48
Yaş haddi gerçeği.

Yaş haddinin yükseltilmesinin asıl sebebi,müdürlerin 65 isteği memur için yapılan hikaye memurlardan kaç kişi çalışır.eski emniyet müdürü yeni vekil Veysel tipioğlu devrelerinin isteklerini yerine getiriyor memur bahane devreleri yaş haddine girmek üzere iken bu kanunun çıkıyor olması çok manidar olsa gerek.zaten müdür fazlalığı var şimdi iyice şişecek.artık oturmaya koltu bulmazlar.memurun özellikle emekli polis abilerimiz in durumu perişan.neden memur için emekli polis için bu boş torbada bir şey yok.


ABlood
Aday Memur
21 Aralık 2023 14:51

Düzeltilecek onca konu varken en büyük kazık bu olur memura ek mesai ücreti saatlik olarak verilsin resmi dini bayramlar ya izin yada ücreti verilsin 4 gruplu 12 36 sistemi kanunlassin ondan sonra İSTEĞE bağlı olarak kim istiyosa mezara kadar yolu var


poolpolice
Memur
21 Aralık 2023 15:30
reis simdi söyle düşün kadrosuzluktan emekli oldun diyelim 46 yasinda ama maasin calisan mudurle ayni yas haddine kadar bu böyle +5 olunca ne olacak 5 yil daha fazladan maaş

Brse
Aday Memur
21 Aralık 2023 16:00

2.şark ı konuşan yok.

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