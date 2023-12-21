KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 15:27
Üniversite kadrolu ve sözleşmeli farkı

Arkadaşlar Üniversiteye Dışarıdan Sözleşmeli alımla yerleşmek ve Merkezi atama Kadrolu şekilde yerleşmek arasında bir fark var mı?Bilen birisi varsa bilgilendirirse sevinirim.

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