KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 15:28
Makine Teknisyenliği Tarihinde Bir İlk 28 Kadro DHMİ ! (2061 Kod)

DHMİ acaba son alımını mı yapıyor teknisyen olarak anlamadım ama tarihinde bir ilk kurumumuzun. Güzel değerlendirileceğine inanıyorum herkesin hakkında hayırlısı olsun.

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