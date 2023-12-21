Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 15:51
Belediye mi üniversite mi ?

Bir beledıyede teknıkerım,kendi memleketimde üniversite de kadro açıldı. KPSS ile geçecek puanım var.sds falan 8000 tl.yanı beledıyede 8000 tl fazla mı yada memleketimde üniversite mi ?


kaanatli
Şube Müdürü
21 Aralık 2023 15:56

Memlekette üniversite

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

tekrar atanmak mümkün müGörevde YükselmeZabıta memuru ünvan değişikliğiKütahya üniversitesi büro personel alim hakkÖzel bütçe ne demekbelediyeler arasi naklen atama hkTayin durumuGeriye Dönük Eş YardımıÜniversitede düz memurKurum değiştirmeye değer mi ?

Sözlük

mk ultra 4 hayırsız ada 1 emil michel cioran 3 rhesus faktörü 2 çeşnicibaşı 1 haklı savunma 2 tarihi eserlerin korunması 1 kayarak yanardağın içine düşen kadın 1 arama geçmişinden kişilik analizi 3 zındık 2

Son Haberler

AYM'nin Can Atalay hakkında ihlal kararı Ağır Ceza mahkemesine gönderildiUzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?PKK/FETÖ/GEZİCİ azınlığın hedefinde yine Bakan Yusuf Tekin varKomşusunun kızını alıp kaçtı, geriye gözü yaşlı 2 kadın kaldıAnkara'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi' düzenlenecek

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi