KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 16:02
Ticaret Bakanlığı hakkında

ticaret bakanlığı iibf kaç puanla kapatır acaba?


Lojistikgenci
Aday Memur
21 Aralık 2023 16:30

TCDD yazmak çok daha mantıklı bence TCDD şartları daha iyi ve daha düşük kapatıyor. Saat, Maaş, Rahat olsun işim diyorsan TCDD


Realistmannn
Aday Memur
21 Aralık 2023 16:33

76 ile kapatır


Lojistikgenci
Aday Memur
21 Aralık 2023 16:53

Kaçla kapatır bilmiyorum ama bu kurumda girebilecek arkadaşlar çok şanslılar. DEVLET DEMİRYOLLARI

Çalışma Saatleri, Haklar, İş Rahatlığı bakımından Devlet Demiryolları çok rahat. bu 2 kadrosunu değerlendir tanıdığın kişilere de sor.

Hareket Memuru ve Tren Teşkil Memuru

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