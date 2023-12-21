Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Aralık 2023 16:07
şuan tayin dönemi değil ama tayin yazılabiliyor

acaba elbistan ve maraş için mi açtılar tayin dönemini cte nin sayfasına girdim bir bilgi paylaşılmamış

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