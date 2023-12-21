KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 16:38
EN MANTIKLISI DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Hareket Memuru / Tren Teşkil Mem

Kaçla kapatır bilmiyorum ama bu kuruma girebilecek arkadaşlar çok şanslılar.

Çalışma saatleri, Haklar, İş rahatlığı bakımından Devlet Demiryolları çok rahat

Hareket Memuru ve Tren Teşkil Memuru kadroları açıldı

Kesinlikle çalışanlarına değer veren kurum Devlet Demiryolları...

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