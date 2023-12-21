Resmi Özel Mesai Saatleri günlük 6 saat olarak yeniden düzenlenmeli

çevremde gozlemledigim kadariyla insanlari en cok mutlu edecek şeylerden biri de uzaktan calisma sisteminin yasalaşması olur, özellikle yeni doğum yapan ve çalıştığı iş yerinde yaptigi iş uzaktan çalışmaya bilgisayar üzerinden uygun olan anneler hem çocuğunu büyütüp hemde çalışabilir

çevremde gozlemledigim kadariyla insanlari en cok mutlu edecek şeylerden biri de uzaktan calisma sisteminin yasalaşması olur, özellikle yeni doğum yapan ve çalıştığı iş yerinde yaptigi iş uzaktan çalışmaya bilgisayar üzerinden uygun olan anneler hem çocuğunu büyütüp hemde çalışabilir