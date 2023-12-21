Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Aralık 2023 16:46
Resmi Özel Mesai Saatleri günlük 6 saat olarak yeniden düzenlenmeli

Rusya başta olmak üzre pek çok ülkede özellerde esnek uzaktan mesai saati düşürülmesi Cuma günlerinin tatil ilan edilmesi gündemde bu konuda toplumsal olarak bilinç seviyemizi arttıralım okuyup araştırın özlük haklarımız önemli her geçen gün sarı sendikacılık ile haklarımızın bir bir elimizden alındığına ne vakit uyanacağız... Öncelikle bana dokunmayan dediğiniz yılan bir gün sana olmasa çocuğuna dokunacak... o yüzden mesai saatlerinin içinden geçtiğimiz bu çağda azaltılması çalışma verimliliği ve sağlık açısından önemli 8 saat ayakta veya sürekli oturur bilgisayar başında oturan bir kişnin sağlık giderleri devlete daha çok zarar idrak edelim. O yüzden mesele çok çalışmak değil az zamanda çok iş yapmak. verimlilik kısaca bunun adı. Vardiya sistemi gelirse de iyi olur 6 şar saat gece olan çift mesai alır gereken kurumlarda bir masayı 3 kişi dönüşümlü kullanır aynı bilgisayarı üç farklı oturum ile kullanır her yönden devlet dolayısı ile millet kara geçer işsizlik azalır verimlilik artar. Türkiye yüzyılında milletle büyüsün yeni efendileri büyütmek değil artık Millet gerçekten Efendi olsun bi zahmet oyaladığınız yeter...


dileekks
Aday Memur
21 Aralık 2023 17:01
çevremde gozlemledigim kadariyla insanlari en cok mutlu edecek şeylerden biri de uzaktan calisma sisteminin yasalaşması olur, özellikle yeni doğum yapan ve çalıştığı iş yerinde yaptigi iş uzaktan çalışmaya bilgisayar üzerinden uygun olan anneler hem çocuğunu büyütüp hemde çalışabilir

SLTNBYRKDR
Aday Memur
21 Aralık 2023 18:13
artık mesai saatlerinin düşürülmesi gerekiyor. her açıdan çok faydalı olucak
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