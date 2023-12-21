KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 16:52
Mağdur olmamasına rağmen en çok mağdur görünen branş

kesinlikle İİBF'dir. 55 puanla atanmalarına rağmen hala en çok mağdur biziz diyorlar


garipbirhiss
Aday Memur
21 Aralık 2023 18:22

ok

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