Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Aralık 2023 17:04
İLKSAN

İlksan İkraz miktarını yükseltecek mi? herhangi bir duyum alan varsa paylaşırsa sevinirim. Ocakta maaşlar artacak bundan dolayı yükseltebileceğini düşünüyorum.


tekgöz
Daire Başkanı
21 Aralık 2023 17:06

200 bin olabileceğini duydum ama daha fazla yükseltme ihtmalleri olabilir mi?

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