Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Aralık 2023 17:32
Hac izni

Toplu sözleşmeden memurlara hac izni çıktı konuyla ilgili bilgisi olan yazarsa iyi olur süreç nasıl işleyecek diyatten isim çıkmadı kasap üzeri gidilirse izin verirler mi yada izin süreci nasıl olacak?


Gaziabdurrahman
Aday Memur
21 Aralık 2023 17:39

Birkaç dönem önce verildi.her dönem karar uzatılıyor... senelik izni olmayan memura 20 gün ÜCRETSİZ izin hac için verilir şeklinde. Önce senelik izin. Memur ticari faaliyette bulunamaz. Şahsi düşüncem hac için senelik izne ayrılabilirsiniz. Kasap kelimesini kullanmamakta fayda var


Yukatuman
Şef
21 Aralık 2023 17:52

Umre içinde geçerlimi peki bu?


yinemiamcalar
Memur
21 Aralık 2023 18:30

Bende işçi olarak gittim ama o , zaman izinler kaplıydı rapor aldım mecbur. Personel ile görüş bir

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