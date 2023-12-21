Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Aralık 2023 17:49
Yıllık izin hakkında.
Arkadaşlar 2022 yılı 10 günlük iznim var. Bu izin kullanılmazsa 2024 yılında silinecek. Bu izni 2023 yılı bitmeden mi kullanmak lazım. Mesela 24 Aralık-2Ocak arası o 10 günlük izin kullanılırsa 2 günlük izin 2023 yılından mı gidecek?

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
21 Aralık 2023 18:08

Tabi ki 2023 yılından gider.

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