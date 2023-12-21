Ders saatleri çok fazla saat 5 de çıkıyor öğrenci

Neden kimse bu sorunu dile getirmiyor, meslek lisesinde 10 saat ders işleniyor ve ders 5 de bitiyor, öğrenci okuldan 5 de çıkar mı?

Çalışan memur gibi eve gidiyor çocuklar, en geç saat 3 de derslerin bitmesi gerek lisede

Bu öğrencinin dinlenmeye ders çalışmaya sosyal aktiviteye zamanı kalmalı