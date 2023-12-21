Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Aralık 2023 18:39
Ders saatleri çok fazla saat 5 de çıkıyor öğrenci

Neden kimse bu sorunu dile getirmiyor, meslek lisesinde 10 saat ders işleniyor ve ders 5 de bitiyor, öğrenci okuldan 5 de çıkar mı?

Çalışan memur gibi eve gidiyor çocuklar, en geç saat 3 de derslerin bitmesi gerek lisede

Bu öğrencinin dinlenmeye ders çalışmaya sosyal aktiviteye zamanı kalmalı


**LEVENT**
Şef
21 Aralık 2023 20:21

Ders saatleri çok fazla saat 5 de çıkıyor öğrenci (bu dile getirilen kısım)


**LEVENT**
Şef
21 Aralık 2023 20:23

Ders saatleri çok fazla saat 5 de çıkıyor öğrenci (bu dile getirilen kısım) Aslında söylenmek istenen ise(Ders saatleri çok fazla saat 5 de çıkıyor öğretmen)


feridun74
Memur
21 Aralık 2023 20:49

doğru tespit. sabah ezanıyla evden çıkıp akşam ezanıyla eve dönen öğrenciler var. uykusuz, evden çıkıyor. aç ve yorgun, uykusuz eve dönüyor. sağlığa, psikolojiye, sağduyuya, insan haklarına aykırı. biyolojik saat diye bir şey var ya hu. gün ışımadan uyanamıyor ve okul yoluna düşüyor. pes. yeter. ses verin, gereğini yapın ya hu

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