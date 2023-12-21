KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 19:01
kpss lisans matematik hakkında 2024
arkadaşlar soru Çözümünde en iyi yektug hoca mı? bir de sınava yakın problem kitapları alacağım. tavsiyelerinize acıgım, tyt dahil fark etmez

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2023-2 atama tercihlerinin alınması(Merkezi Atama) 76.74 ticaret bakanlığı?Kültür Turizm 235 Kişilik AlımTarım orman bakanlıgı büro personeli hangi bölümden alacak acaba ?2023/2 de 4001 atamasıCevre ve Sehircilik vs Ticaret Bakanlığı3+1 yıl sözleşmeli olayı nedir ?Ticaret bakanlığı

Sözlük

teneşir paklasın 4 rüya 1 google amcanın doğum günü 1 Çamaşır kurutma makinesi 1 anlatım bozukluğu 1 Şener Şen 2 Aşk gerçekten var mı 7 güne bir söz bırak 4 haklı savunma 2 yazım yanlışı 1

Son Haberler

Çekya'daki üniversite saldırısında can kaybı 15'e yükseldiİlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi ertelendiKafeciden rüşvet isteyen Emniyet Asayiş Müdürü tutuklandıİki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildiBabasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi