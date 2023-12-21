Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Aralık 2023 19:33
Abdülhamid'i Bekir'e yedirmeyecektik ..
Yeni bakan adliye bunlarından bahsetti uzun uzun personel sözcüğünü kullanmadı. Bu bakanlık personelini düşünmüyor . Adil olmayan haklardan hiç bahsetmiyorlar . Bütün kamu kurumlarını araştırın iş yükü ve karşılığında verilen ücret konusunda en berbat haklar bu kurumdadır. Twitter da mücadele eden 10 kişi var gelin hakkımızı arayalım lütfen..

Murathan Deniz
Memur
21 Aralık 2023 19:42
***Adliye Binalarından*** (Düzeltme)

Murathan Deniz
Memur
21 Aralık 2023 20:27
2024 yılı beton bakanlığı
Toplam 2 mesaj

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