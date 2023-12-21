Abdülhamid'i Bekir'e yedirmeyecektik ..

Yeni bakan adliye bunlarından bahsetti uzun uzun personel sözcüğünü kullanmadı. Bu bakanlık personelini düşünmüyor . Adil olmayan haklardan hiç bahsetmiyorlar . Bütün kamu kurumlarını araştırın iş yükü ve karşılığında verilen ücret konusunda en berbat haklar bu kurumdadır. Twitter da mücadele eden 10 kişi var gelin hakkımızı arayalım lütfen..

Yeni bakan adliye bunlarından bahsetti uzun uzun personel sözcüğünü kullanmadı. Bu bakanlık personelini düşünmüyor . Adil olmayan haklardan hiç bahsetmiyorlar . Bütün kamu kurumlarını araştırın iş yükü ve karşılığında verilen ücret konusunda en berbat haklar bu kurumdadır. Twitter da mücadele eden 10 kişi var gelin hakkımızı arayalım lütfen..