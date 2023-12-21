Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Aralık 2023 20:20
Öğretmenlerden 'yaz saati' protestosu

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Türkiye genelinde yaz uygulaması nedeniyle öğrencilerin karanlıkta okula gitmelerini protesto eden Eğitim İş İzmir Şubeleri üyeleri, bugün Karşıyaka Çarşı girişinde eylem yaptı. Eğitimciler adına açıklama yapan Eğitim İş İzmir 2'Nolu Şube Başkanı Sevda Ketenci, şunları söyledi:

"EĞİTİM GÜN IŞIĞINDA OLMALI"

*Eğitim gün ışığında olmalı, günün aydınlanması ile başlamalı kararması ile bitmeli. Eğitimi ve çalışma saatlerini gün ışığına göre planlamayan AKP, 2016?dan beri hayatımıza soktuğu kalıcı yaz saati uygulamasıyla da özellikle kış mevsiminde, tüm ülkeyi karanlığa mahkum etmiştir.

*Ülkenin bulunduğu coğrafi konuma göre yapılması gereken saat düzenlemesinin siyasi iktidarın bilimsel dayanaklardan uzak bir şekilde inatla yerine getirmemesi sonucunda gün ışığına göre planlanmayan ders saatleri, karşılanmayan okul ve derslik ihtiyacı, inatla sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması eğitimi ve çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir. Bu plansızlık ve inat sebebiyle çocuklarımız, daha günün ağarmadığı saatlerde yollara düşmek zorunda kalmaktadır.

"VELİLER DE ZOR DURUMDA"

*Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocuklarımızın bu kör, ışıksız saatlerde okula gitmek zorunda bırakılması velileri de zora düşürmektedir. Özellikle kış mevsiminde, günün ilk ders saatlerinde çocuklar henüz uyku mahmurluğunu üzerlerinden atamadığı için verim alınamamaktadır. Ayrıca vurgulamak gerekir ki eğitimin içine atıldığı zifiri karanlık, sadece saat ayarlamasıyla da dağılmayacak haldedir.

*Yıllardır dikkat çektiğimiz okul/derslik sayısındaki yetersizlik nedeniyle büyükşehirlerde bile birçok okulda ikili eğitim devam etmekte, bir okul binasında birkaç okulu dolduracak kadar çok sayıda öğrenci, adeta vardiyalı biçimde eğitim görmektedir. AKP?nin 5 yıl önce bitirme sözü verdiği ikili eğitim garabeti nedeniyle bir grup öğrenci okula daha gün ağarmadan giderken, okula geç gelen grup ise ancak akşam karanlığında evine dönebilmektedir.

*Ailelerin sosyal ve kültürel yaşamlarını da baltalayan ikili eğitim sistemi devam ettikçe, öğrencilerin hem soyut hem de somut anlamda karanlıkta kalması kaçınılmazdır.


**LEVENT**
Şef
21 Aralık 2023 20:25

"EĞİTİM GÜN IŞIĞINDA OLMALI" tamam da özel dersler neden karanlıkta yapılıyor o eğitimden sayılmıyor mu?


Velocıraptor
Genel Müdür
21 Aralık 2023 20:30

kolluk kuvvetleri ve meb nedense bunu görmezden geliyor..

**LEVENT**, 34 dk. önce

"EĞİTİM GÜN IŞIĞINDA OLMALI" tamam da özel dersler neden karanlıkta yapılıyor o eğitimden sayılmıyor mu?


feridun74
Memur
21 Aralık 2023 20:46

eğitim iş li değilim ancak bu konuda haklılar. sabah namazında evinden çıkıp akşam ezanında evine dönen öğrenciler var. yeter ya hu. gün ışımadan vücut uyanmıyor arkadaş, biyolojik saat diye bir şey var. uykulu uykulu okula git, yorgun, aç ve uykusuz eve dön, yeter, insan haklarına, sağlığa, sağduyuya aykırı ama hala devam eden bir uygulama. ses verin kardeşim. gereğini yapın


Velocıraptor
Genel Müdür
21 Aralık 2023 20:53

bu memleketin çocuklarını düşünmeyen her türlü zihniyeti kınıyorum.

alenen vicdansızlık bu.

feridun74, 13 dk. önce

eğitim iş li değilim ancak bu konuda haklılar. sabah namazında evinden çıkıp akşam ezanında evine dönen öğrenciler var. yeter ya hu. gün ışımadan vücut uyanmıyor arkadaş, biyolojik saat diye bir şey var. uykulu uykulu okula git, yorgun, aç ve uykusuz eve dön, yeter, insan haklarına, sağlığa, sağduyuya aykırı ama hala devam eden bir uygulama. ses verin kardeşim. gereğini yapın

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