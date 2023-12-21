Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2023 20:46
eğitim tayini iptali iller arasını etkiler mi
Arkadaşlar Aralık ayının başında eğitim durumum onaylandı ama iptal ettirdim 1 yıl ceza aldığım söylendi bu 1 yıl mazeretler için mi yoksa 2024 iller arası tayinlerini de kapsıyor mu bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim

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