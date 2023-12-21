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Editörler : ecoekonomist


21 Aralık 2023 21:10
Türkiye'nin ilk dijital bankası Hayat Finans kimin?

Son zamanlarda Hayat Finans hakkında bir şeyler duymaya başladım ve merakımı gidermek için biraz araştırma yaptım. Hayat Holding tarafından kurulan Türkiye'nin tamamen dijital ilk bankasıymış. Şubeleri yok, yani her şeyi telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Bu, özellikle yoğun iş temposunda çok işime yaradı.

Bankacılık işlemleri için herhangi bir ücret alınmaması da oldukça tasarruflu. Banka işlemlerinde ödenen aylık masrafı topladığımızda büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca, dijital olmalarının bir başka avantajı olarak yüksek kâr payı oranları sunuyorlar. Bu da yatırımlarım için yeni ve farklı bir seçenek sunuyor.

Dijital bankacılığa çok aşina olmasam da Hayat Finans?ın sunduğu kolaylık ve avantajlar, beni bu yeni bankacılık anlayışına ısındırdı.

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