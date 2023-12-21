KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


21 Aralık 2023 21:35
Kemal Serhadlı Zemini Hakkında
Adana Kemal Serhadlı zemini kayma yapıyor mu? Kalenjinin kauçuklu normal ayakkabıları yeterli mi? Sınava girmiş olanlar yardımcı olurlarsa sevinirim.

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