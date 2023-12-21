Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 21:47
DHMİ 2023/2 Makine teknisyenliği

Merhabalar, Çanakkale, Ordu, Amasya ve Nevşehir havalimanlarından birisine atanma ihtimalim yüksek. Çalışma ortamı, Lojman, servis vb konularda yardımcı olabilecek arkadaşlardan şimdiden Allah razı olsun

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