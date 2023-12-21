Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 21:58
BOTAŞ 121 Kişilik alım

Merhaba arkadaşlar Botaş Aksaray Elektrik Elektronik Mühendisliği mülakatına kaldım.Şuan zaten MEB de büro personeliyim.Kararsız kaldım Botaş hakkında iyi yorumlar da var kötü yorumlarda var.Kendi mesleğimi de yapmayı çok istiyorum.Özelleşme durumu vs kafamı çok karıştırdı.Kurumla alakalı biraz bana bilgi verebilir misiniz rica etsem?

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