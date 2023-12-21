kpss önlisans öneri

arkadaşlar şu anda tarih ve coğrafyayı birlikte götürmeye çalışıyorum. Matematikten temel kitap ve videolar ile ilerliyorum. Türkçe ve vatandaşlığa daha başlamadım. Ne zaman başlamalıyım? Nasıl bir yol haritası önerirsiniz? Tarih ve coğrafyayı ne zaman bitirmeliyim? (tarih ve coğrafyadan video ders notum var ama yazarak ilerliyorum) Anlamadığım (coğrafyadan) konuları mesela atlatıyorum sonradan dönerim diye sizce mantıklı mı? WhatsApp grupları varsa katılabilirim.

arkadaşlar şu anda tarih ve coğrafyayı birlikte götürmeye çalışıyorum. Matematikten temel kitap ve videolar ile ilerliyorum. Türkçe ve vatandaşlığa daha başlamadım. Ne zaman başlamalıyım? Nasıl bir yol haritası önerirsiniz? Tarih ve coğrafyayı ne zaman bitirmeliyim? (tarih ve coğrafyadan video ders notum var ama yazarak ilerliyorum) Anlamadığım (coğrafyadan) konuları mesela atlatıyorum sonradan dönerim diye sizce mantıklı mı? WhatsApp grupları varsa katılabilirim.