KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Aralık 2023 22:03
kpss önlisans öneri
arkadaşlar şu anda tarih ve coğrafyayı birlikte götürmeye çalışıyorum. Matematikten temel kitap ve videolar ile ilerliyorum. Türkçe ve vatandaşlığa daha başlamadım. Ne zaman başlamalıyım? Nasıl bir yol haritası önerirsiniz? Tarih ve coğrafyayı ne zaman bitirmeliyim? (tarih ve coğrafyadan video ders notum var ama yazarak ilerliyorum) Anlamadığım (coğrafyadan) konuları mesela atlatıyorum sonradan dönerim diye sizce mantıklı mı? WhatsApp grupları varsa katılabilirim.

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