Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


21 Aralık 2023 22:27
2023/2 Hazine ve maliye bakanlığı dağıtıcı

Merhaba arkadaşlar Hazine ve Maliye bakanlığı ""Dağıtıcı"" Kadro ünvanı ile Memur alıyor. Bu Bölüm Tam olarak ne iş yapıyor çalışan yada bu bölüm hakkında bilgi sahibi olan var mı ?

Şimdiden teşekkür ederim...

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