Nasıl Bir Eğitimden mi yanayız!? Tam da böyle

Hemen hepsi de bildiğimiz kronik eğitim meseleleri

Önem sırasına göre kısa-kısa,

1- Sınıf Geçme Yönetmeliği: yapılandırılarak 90'lardaki tedavüle dönülecek (çünkü öğrenci hedefsiz kaldığında problemli bir kişiliğe dönüşüyor.) Çünkü sınıfını geçebilme bir öğrenci için bir nevi Ödül-Cezadır. Başka türlü öğrenci güdülenemez motivasyon elde edemez. Baktığımız da anladığımız da budur. Şube öğretmenler kurul kararı yerine, velinin rızası önkoşuldur saçmalığı yerine, kesinlikle ve kesinlikle dersin öğretmeninin rızasına dayalı bir sınıf geçme esası/yönetmelik düzenlemesi şart/elzem

2- Disiplin Yönetmeliği: düzenlenerek okula uyumsuz, zorba, küfürbaz, dersi sabote eden, öğretmene açıktan veya imalı alay eden, diğer çalışkan öğrencileri

huzursuz eden, kendine benzetmek isteyen, "Özetle Okumak İstemeyen" öğrenci grubu için acilen, veli rızası aranmaksızın açık öğretim veya mesleki eğitime kanalize ettiren bir düzenleme şart.

3- PDR Yönetmeliği: kesinlikle ve acilen rehabilite edilmelidir.

Özellikle ve öncelikle son zamanlarda malum birçok serzeniş vücuda geldi. İşte en başta, okullarda disiplin işletilmemesi adına, okul yönetimlerince rehberlik servisleri adeta maşa gibi, tampon amaçlı kullanılarak sorunlu öğrenci/okula uyumsuz öğrencilerin havale edildiği, kaçış güzargahı olarak kullanılageldiği birimlere dönüştürüldüğü malumun ilanıdır.

Öte yanda Okullardaki serbest çalışma şartları ve görev tanımlarından gelen (öğretmen/psk danışman) kimlik bunalımı gibi nedenlerden, maalesef PDR rayından kurtulmuş bir tren gibi yol almaktadır.

Buna bir de lobi anlayışı ve vesayeti ve MEB'e tahakkumu eklendiğini göz ardı etmezsek bu konuda acilen düzenleme beklentisi de hasıl olmuştur. Bu konu buraya sığmaz. o bakımdan Net ve kesin çözüm önerimi, Pdr Çözüm Önerisi ile dile getirdiğim bilİnmektedir.

(devamı sayın editörce gelecektir)