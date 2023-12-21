Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 22:31
Dsi tayin

Dsi yeni tayin sisteminde tayin olabilme olasılığı milyonda kaçtır sizce?

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