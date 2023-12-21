Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Aralık 2023 22:41
Bu sene yapılan ortak sınavlar hakkında düşünceleriniz neler?

Bildiğiniz gibi bu sene liselerde dönem başı yıllık planlar yapıldıktan sonra il genelinde hatta ülke geneli ortak sınav kararı alınıp senaryolar hazırlandı, Yıllık planların yapılmasından sonra ortak sınav kararının alınıp, hazırlanan senaryolardaki kazanımlara göre soru sorulmasının istenmesi uyuşmasızlıklara neden oldu.

Benim düşüncem eğer böyle bir şey yapılacaksa yıllık planların ortak hazırlanması. Eğer yıllık planlar ortak hazırlanırsa her hafta her okulda aynı kazanımlar işlenmiş olur hatta sınav tarihleri de ortak olur hatta kazanımların yanına soru sorulma oranı yüzdelik olarak yazılırsa hangi kazanımdan kaç soru sorulması gerektiği de belirtilip sınavlarda sorulan soruların soru ağırlıkları da ortak olmuş olur.

Sözün özü ben ortak sınavdan çok ortak yıllık plan yapılmasının daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Bu konuda sizlerin düşüncesi ne?

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