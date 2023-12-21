Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2023 23:10
İl içi tayin ile gelen, iller arası tayine başvuru yapabilirmiyim?

Merhaba eşim 3+1 li, ben işe 657 li. Sağlık personeliyim. temmuz ayında eşimin bulunduğum şehirin ilçesinden il merkezine geldim.Ocaktaki iller arası tayine başvuru yapabilirmiyim?

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