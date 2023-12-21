Murat Bakan Konuşması

kardeşim sevin sevmeyin, ama bu meslekte kendisini ailesini çoluğunu çocuğunu düşünen kim varsa bu milletvekiline destek vermelidir, koca mecliste 599 tane vekil içinde polisler için özlük hakkı konuşması yapan bildiğim tek vekil. Ben şimdiden teşkilatımız için kim bir tutam faydalı bişey yaparsa Allah razı olsun diyorum. Allah teşkilatımızı korusun.

kardeşim sevin sevmeyin, ama bu meslekte kendisini ailesini çoluğunu çocuğunu düşünen kim varsa bu milletvekiline destek vermelidir, koca mecliste 599 tane vekil içinde polisler için özlük hakkı konuşması yapan bildiğim tek vekil. Ben şimdiden teşkilatımız için kim bir tutam faydalı bişey yaparsa Allah razı olsun diyorum. Allah teşkilatımızı korusun.