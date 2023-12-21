Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


21 Aralık 2023 23:20
acil bakar mısınız? lütfen cevap verin
Arkadaşlar ben aile sosyal bakanlığı istifa etmeyi düşünüyorum, sözleşme personelim ben 6 Ocak sözleşme fesih etsem 15 maaş alır mıyım bir konuda lütfen bana biri yardımcı olabilir mi?

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