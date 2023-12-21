Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Aralık 2023 23:21
askerlik sonrası işe başlama
askerliğim bittikten sonra başlayış yaptım. 10 gün oldu hala çkysye girilmedi sebebi ne olabilir?

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