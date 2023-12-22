Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Aralık 2023 00:02
aynı anda iki kuruma atanmak
bir hafta içinde iki kuruma atandım birini seçip diğerinden feragat edecem herhangi bir ceza alırmıyım

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