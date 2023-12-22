Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Aralık 2023 00:06
Mehil Müddeti

Arkadaşlar merhaba, 15.12.2023 tarihinde bulunduğum komisyondan eş durumu nedeniyle ilişik kestim, atandığım yer 400 km, her kafadan bir ses çıkıyor hesaplayamadık, başlayış tarihim ne olmalı acaba?

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