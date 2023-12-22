Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 00:19
Keşke Bir Protokol de Yemek Şirketleriyle Yapılsa !

Gerçekten anlam veremiyorum. Öğretmenlerin temel ihtiyaç olan yiyecek hakkını istememelerine anlam veremiyorum. Artık derslere aç girmekten bıktım. Kendi yemeğimi getirsem ekstra ciddi yük oluyor. Zaten yol, giyecek, ders için harcamalar derken maaşın bir kısmı gidiyor.

Yapılacak işlem çok basit. Ticket şirketleriyle anlaşılacak, günde 6 ve üzeri ders saati için günlük yiyecek ücreti Ticket?a yüklenecek. Mesela haftada 3 gün 6 ve üzeri dersi olan öğretmene aybaşında 12 günlük ticket ücreti yatacak. Böylece yemek hazırlama ve dağıtım gibi büyük bir operasyon olmadan herkes memnun kalır.

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