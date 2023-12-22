Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Aralık 2023 00:30
KHK ile ihraç 3713'den gazilerin 2330'a düşürülmesi

701 sayılı KHK ile ihraç oldum. İhracımdan sonra gaziliğim 3713'den 2330'a düşürüldü. Benimle aynı durumda olup sonrasında mahkeme yolu ile tekrardan 3713'e geçen var mı?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİcralık polisler tek başlıkEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Dilim raporuEn düşük maaş polisteMutlu musunuz?Egm Fetö idari soruşturmaPolislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacakYapılır mı bu meslekgenel atama ile ilgili soru

Sözlük

Genco 1 arama geçmişinden kişilik analizi 3 anlatım bozukluğu 1 çeşnicibaşı 1 avrupa süper ligi 2 emil michel cioran 3 ufo 1 banyo yapmak yerine sürekli parfüm sıkmak 2 inceldiği yerden kopsun 1 güne bir söz bırak 5

Son Haberler

Memurlar, arabuluculuk faaliyeti yürütebilir mi?22 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıMerhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!Ankara'da emlakçı sahibi intihar ettiBakan Kacır, Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısını yatırıma davet etti

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi