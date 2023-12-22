KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 01:16
Apron memuru

Arkadaşlar kaç puanla hangi illdekiapron memurluguna başvuracaksınız?

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Sözlük

kayarak yanardağın içine düşen kadın 1 banyo yapmak yerine sürekli parfüm sıkmak 2 suç samur kürk olsa kimse sırtına almaz 1 tarihi eserlerin korunması 1 mandalina tezgahındaki bukalemun 1 sırta kupa çekilmesi 3 Bugün olanlar 2 naci görür 3 Torpil 1 güne bir söz bırak 5

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