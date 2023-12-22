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Editörler : Lanet


22 Aralık 2023 03:01
Duamı ettim

Duamı ettim

Tasavvufa girişte usulümü ezber ettim, vardım O?na adabımı ettim

Vardım Mevlana?ya duamı ettim, vardım Şems?se ne de güzel ettim

Hepsi güzeldir Allah dostlarının elbette bir güzele biat ettim

Ben kabul ettim Seyyid Mehdi El- Haleli kendime Şeyh kabul ettim

Dedim ve başladım bende hayat artık yeni perdeden muhabbet ettim

Meczup Barış

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