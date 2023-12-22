KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 08:20
2023/2 merkezi Ticaret Bakanlığı Mersin
arkadaşlar mersin gelir mi 79 puanla sizce?

tazememure
22 Aralık 2023 09:10

inşallah gelir.


mhmt.232352
Aday Memur
22 Aralık 2023 09:47

sözleşmeli olsa kesin düşerdi ama merkezi atama olduğu için muamma ama siz tercih verin kaybedeceğiniz şey 50 tl olur en fazla


elaela27
Aday Memur
22 Aralık 2023 09:50
siz kaçları görebilir diye düşünüyorsunuz
mhmt.232352, 29 dk. önce

sözleşmeli olsa kesin düşerdi ama merkezi atama olduğu için muamma ama siz tercih verin kaybedeceğiniz şey 50 tl olur en fazla


Lojistikgenci
Kapalı
22 Aralık 2023 09:51

Ticaret Bakanlığı yerine Devlet Demiryollarını tercih edebilirsin şartları çok daha iyi...


mhmt.232352
Aday Memur
22 Aralık 2023 09:52

hocam yönlendirmek istemiyorum ben bile bana gelir mi diye tereddütteyim o yüzden başkalarının hakkına girmek istemiyorum

elaela27, 26 dk. önce
siz kaçları görebilir diye düşünüyorsunuz

elaela27
Aday Memur
22 Aralık 2023 10:02
yoo yönlendirme değil asla ben zaten yaptım tercihimi :) özelden öngörünüzü yazabilirsiniz başkalarını yönlendirmek adına
mhmt.232352, 24 dk. önce

hocam yönlendirmek istemiyorum ben bile bana gelir mi diye tereddütteyim o yüzden başkalarının hakkına girmek istemiyorum

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