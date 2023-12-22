KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Aralık 2023 08:41
YSK 'da Memurluk

Merhaba,

YSK'da çalışma şartları, maaş durumu, ortam nasıl?

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