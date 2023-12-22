Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Aralık 2023 09:08
KETEM'de çalışanlar cevaplayabilir mi?

Öncelikle iyi günler. Ben bir ilçenin TSM bünyesinde çalışmaktayım. Kurum amiri beni yeni KETEM içinde Gaitada Gizli Kan bakma işine mobing ile verdi. Sorum şu;

Gaitada Gizli Kan'da illa her ay 144 sayısı bulma zorunluluğum olduğunu söylüyor. Bu bölümde çalışalı henüz 1 ayı geçti ve nüfusu küçük bir ilçe olarak bu sayının tutması mümkün değil. Sizlerde bu şekilde sayı tutturma zorunluluğu var mı acaba?

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