Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
22 Aralık 2023 09:48
İsteğe Bağlı tayin / Havuz tayini Adalet Bakanlığı

Merhaba arkadaşlar Adalet Bakanlığı 3. Bölgede 11.10.2022 tarihinde sözleşmeli zabıt katibi olarak göreve başladım 15.04.2023 tarihinde kadroya geçtim 1 yılımı doldurdum 2024 yılında açılacak olan ilk isteğe bağlı tayin havuz tayinine başvurabilirliyim. Bilgi veren yardımcı olan arkadaşlara şimdiden Çok Teşekkür Ederim.

Çok Yazılan Konular

8. yargı paketi ve İnfaz Koruma Memurları.Zabıt katibiyim, mübaşir olmak istiyorumEş tayiniAbdülhamid'i Bekir'e yedirmeyecektik ..Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiCTE Personeli GYS Sonuçlarını Bekliyor. (Ana Sayfadaki Haber)Promosyon güncellemesi hk.Geçici görevlendirme hakkındaTayin dilekçeme verilen cevap eş durumu adaletsiz bakanlıkSağlık özrü geçici görevlendirme

Sözlük

20 Aralık Dünya trip atma günü 2 tff'nin alenen galatasaray'ı kollaması 6 24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 5 rüya 1 google amcanın doğum günü 1 zındık 2 Bugün olanlar 2 Torpil 1 şu an çalan şarkı 2 nasuh 1

Son Haberler

Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandıBakan Tunç, 22 yıl önce mektup yazan hakimin mektubunu okuduBorsa güne yükselişle başladıCebindeki bisküviyi enkaz altındaki çocukları için aldığını söylemişti; hayatını kaybettiBrent petrolün varil fiyatı 80,03 dolar

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi