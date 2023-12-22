KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 09:56
İSTEMEDİĞİN ŞEHİR ÇIKARSA GİTMEZSEN / PUANI BUNDAN SONRA Kİ HİÇ BİR ALIMDA KULLANAMIYORSUN/ KANUN NE

Kanun da konu açık ve net istemediğin şehiri yazdın gitmedin.

o puan çöp oluyor. Bundan sonra ki hiç bir kurumun alımında o puan kullanmıyor. Çok mantıklı sistem milletin hakkına girenler için...

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