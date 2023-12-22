Kafa bulandırıcılar

Bugün memur zammı ile alakalı bir habere tıkladım.Yapılan yorumlardan biri ilgimi çekti.Arkadaşın biri 8 bin tl lik ek ödemenin 31 aralık 2023 de sona ereceğinin belirtildiği iddasında bulunmuş ve bu yorum 2 artı bir eksi almış. Zammın yapıldığı dönemde bazılarınca bu ek ödemeye ilerdeki dönemlerde zam gelmeyebileceği kaygıları dile getirilmiş bunun üzerine başta ilgili bakan ve işin uzmanları bunun asılsız olduğunu bu 8 bin tl nin de aynı oranda zamlancağını belirtmişlerdi.Yani bu arkadaş az buçuk gündemi takip edip haklarını bilse böyle yanlış bilgiler vermeyecekti aslında ve böyle bir durumun ne derece saçma veya sansasyonel olacağının farkında değil.İçimizde böyleleri var malesef artık tuzu kuru olduklarındanmıdır bilmem ama sayıları çok değil Allah?tan aksi takdirde bu yıl zam yok desek deseler normal karşılardık.