Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Aralık 2023 10:35
iade-i memuriyetler hakkinda

Herkese Merhaba, İdare mahkemesi kararı ile görevlerine başlatılan personele ihraçtayken geçirdikleri süre ile alakalı olarak eksik hesaplamalar ile ödemeler yapılmaya başlandı. Fakat hesaplamalar detaylı incelendiğinde Terör tazminatı, Yasal faiz, enflasyon farkı, sigortalı çalışılan dönemler vs .... ile ilgili bir çok kalemin hesaplanmayarak idarece eksik tazminatlara hükmedildiği anlaşılmıştır. Önemli bir Husus bu tazminatı aldıktan sonra 60 Gün içerisinde eksik kalan kısım ile ilgili olarak dava açılması gerekmektedir. Bizim de onlarca müvekkilimiz görevlerine iade oldu ve eksik tazminatları ile ilgili idari yargıda tam yargı davası açarak eksik tazminatlarını tahsil ediyoruz. İdare hukukunda uzman akademik kadromuz ile birlikte bu hususta göreve iade olan arkadaşlar varsa hak kaybı yaşamamaları adına uzman desteği ile bu eksik hak ve alacaklarını tazmin edebiliriz. Bu hususta ya da İdare hukuku ile alakalı olarak herhangi bir konuda yardım isteyen arkadaşlar bu numaradan tarafımıza ulaşırlarsa dönüş sağlayıp detaylı bilgilendirme yapabiliriz. ( WhatsApp 0505 906 61 12 )

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