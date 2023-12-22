KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 10:41
Sözleşmeli ile Kadrolu Alım Arasındaki Temel Farklar

Arkadaşlar ben gbs sözleşmeli büro personelı olarak atandım. 3 aylık sözleşmeli memurum. kendi yaşadığım şehire 2 saatlik hızlı tren uzaklıkta. biliyorsunuz ki kadrolu alım var iibflilere 1.500-2.000 arası kadro tahsis etmişler. gsb olarak çok memnunum kadrolu kendi şehrime geçmeyi çok istiyor ailem .puanımda 78 sizce sözleşmeli ile kadrolu arasındaki temel farklar nedir. sözleşmelide 3+1 olayı var değil mi?


tazememure
22 Aralık 2023 11:20

bence bir farkı yok kadroya geçiyorsunuz zaten de benim tek kızdığım şey zamanında işçi kadrosundan torpille memur olan abilerimiz ablalarımız tarafından ego kasılıyor hayatında kpss ye girmemiş adam seni aşağılayabiliyor sözleşmelisin diye laf arasında ben tek buna üzüldüm 82 puanla atanıyorsun adam seninle alay ediyor sözleşmelisin diye bir de müdür şef kesimi sanki sözleşmeliye bir tık daha küçük görüyor onun harici bir eksiklik yaşamadım ben. maaş aynı maaş çok değişmiyor zaten . ama eğer 3+1 kadro verilmesi bunu yapmazlarsa bu sözleşmeliler ortalığı ayağa kaldırır. kadrolu olmak varken neden sözleşmelide kaldık diye


tsavasrecep
Aday Memur
22 Aralık 2023 11:38

bu yazdıklarına harfi harfi katılıyorum. gerçekten torpille giren işçiler azımsanmayacak kadar varlar. fakat çok şükür biz kpss ile atandığımız için bize biraz daha saygı duyuyorlar diye düşünüyorum ben özellikle müdürlerin. ama işçilerin torpiile buraya girmesi ve masa başı çalışmasına çokça şahidim ben

tazememure, 1 saat önce

bence bir farkı yok kadroya geçiyorsunuz zaten de benim tek kızdığım şey zamanında işçi kadrosundan torpille memur olan abilerimiz ablalarımız tarafından ego kasılıyor hayatında kpss ye girmemiş adam seni aşağılayabiliyor sözleşmelisin diye laf arasında ben tek buna üzüldüm 82 puanla atanıyorsun adam seninle alay ediyor sözleşmelisin diye bir de müdür şef kesimi sanki sözleşmeliye bir tık daha küçük görüyor onun harici bir eksiklik yaşamadım ben. maaş aynı maaş çok değişmiyor zaten . ama eğer 3+1 kadro verilmesi bunu yapmazlarsa bu sözleşmeliler ortalığı ayağa kaldırır. kadrolu olmak varken neden sözleşmelide kaldık diye


kurum1999
22 Aralık 2023 12:12

Sözleşmeli bence evlilik tayin v.s durumların da kötü çünkü belli süre geçmeden sözleşmeli olduğun için o şehirden gidemiyorsun

Ancak kadrolu memur sözleşmeliye göre daha esnek daha rahat.

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