Sözleşmeli ile Kadrolu Alım Arasındaki Temel Farklar

bence bir farkı yok kadroya geçiyorsunuz zaten de benim tek kızdığım şey zamanında işçi kadrosundan torpille memur olan abilerimiz ablalarımız tarafından ego kasılıyor hayatında kpss ye girmemiş adam seni aşağılayabiliyor sözleşmelisin diye laf arasında ben tek buna üzüldüm 82 puanla atanıyorsun adam seninle alay ediyor sözleşmelisin diye bir de müdür şef kesimi sanki sözleşmeliye bir tık daha küçük görüyor onun harici bir eksiklik yaşamadım ben. maaş aynı maaş çok değişmiyor zaten . ama eğer 3+1 kadro verilmesi bunu yapmazlarsa bu sözleşmeliler ortalığı ayağa kaldırır. kadrolu olmak varken neden sözleşmelide kaldık diye