Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Aralık 2023 11:14
657 'dan((4/a) 399'a (KİT) kurumlar arası nakil mümkün mü?

Sorum çok net ;

657 'dan((4/a) 399'a (KİT) kurumlar arası nakil mümkün mü?

Çevrenizde bu şekilde geçiş yapabilen oldu mu?


Kraliçearı
22 Aralık 2023 11:26

mümkün evet ama ne şekildi olduğunu ben de araştırıyorum, önce 399 için sözleşme imzalanıyormuş


yeniüye.00
Aday Memur
22 Aralık 2023 12:02

bende düşünüyorum. geçiş yapan arkadaşlar yazabilir misiniz.


Kraliçearı
22 Aralık 2023 12:08

bu konuda bekleyen dilekçe sayısı 8bin


yeniüye.00
Aday Memur
22 Aralık 2023 12:12

bu nedir. yani nerede bekliyor. belli bir yere mi yazılıyor dilekçeler yoksa ilgili kuruma mı. bildiğinizi detaylı yazabilir misiniz.

Kraliçearı, 28 dk. önce

bu konuda bekleyen dilekçe sayısı 8bin


Kraliçearı
22 Aralık 2023 12:23

benim geçmek istediğim kurum için bekleyen dilekçe sayısı bu,

yeniüye.00, 24 dk. önce

bu nedir. yani nerede bekliyor. belli bir yere mi yazılıyor dilekçeler yoksa ilgili kuruma mı. bildiğinizi detaylı yazabilir misiniz.

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