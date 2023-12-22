Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!

Dün markete gittim, akşama çaya arkadaşlar gelecek biraz meyve 5 kilo da toz şeker aldım.Toplamda 500 tl ödedim.Meyve dediğim de elma,mandalina(piyasada ki en ucuz meyve),Anamur muzu ve biraz da kivi aldım.Hepsinden ortalama 1-1.5 kilo aldım.Et olmuş 400 tl tavuk 100lerde.Yukurta kolisi 115 tl.Ulkedeki insanların %80'i Survivor hattı yaşıyor.Yasim 40 oldu ben hayatım boyunca böyle bir enflasyon, pahalılık ve alım gücü dusuklugu görmedim.Ha ayrıca küçük bir ilde yaşıyorum yani büyük şehirlerdeki arkadaşlar ne yapıyor,nasıl hayatta kalıyorlar en ufak fikrim yok.Bildiğim tek şey insan gibi yaşamak artık bu ülkede bir lüks.Enflasyonu da %2-3 çıkaranlar/çıkartıranlar iki cihanda da gün yüzü görmesin inşallah.Her gün her saniye 85 milyon kul hakkına giriyorlar

Dün markete gittim, akşama çaya arkadaşlar gelecek biraz meyve 5 kilo da toz şeker aldım.Toplamda 500 tl ödedim.Meyve dediğim de elma,mandalina(piyasada ki en ucuz meyve),Anamur muzu ve biraz da kivi aldım.Hepsinden ortalama 1-1.5 kilo aldım.Et olmuş 400 tl tavuk 100lerde.Yukurta kolisi 115 tl.Ulkedeki insanların %80'i Survivor hattı yaşıyor.Yasim 40 oldu ben hayatım boyunca böyle bir enflasyon, pahalılık ve alım gücü dusuklugu görmedim.Ha ayrıca küçük bir ilde yaşıyorum yani büyük şehirlerdeki arkadaşlar ne yapıyor,nasıl hayatta kalıyorlar en ufak fikrim yok.Bildiğim tek şey insan gibi yaşamak artık bu ülkede bir lüks.Enflasyonu da %2-3 çıkaranlar/çıkartıranlar iki cihanda da gün yüzü görmesin inşallah.Her gün her saniye 85 milyon kul hakkına giriyorlar