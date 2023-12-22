Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


22 Aralık 2023 11:16
Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!
Dün markete gittim, akşama çaya arkadaşlar gelecek biraz meyve 5 kilo da toz şeker aldım.Toplamda 500 tl ödedim.Meyve dediğim de elma,mandalina(piyasada ki en ucuz meyve),Anamur muzu ve biraz da kivi aldım.Hepsinden ortalama 1-1.5 kilo aldım.Et olmuş 400 tl tavuk 100lerde.Yukurta kolisi 115 tl.Ulkedeki insanların %80'i Survivor hattı yaşıyor.Yasim 40 oldu ben hayatım boyunca böyle bir enflasyon, pahalılık ve alım gücü dusuklugu görmedim.Ha ayrıca küçük bir ilde yaşıyorum yani büyük şehirlerdeki arkadaşlar ne yapıyor,nasıl hayatta kalıyorlar en ufak fikrim yok.Bildiğim tek şey insan gibi yaşamak artık bu ülkede bir lüks.Enflasyonu da %2-3 çıkaranlar/çıkartıranlar iki cihanda da gün yüzü görmesin inşallah.Her gün her saniye 85 milyon kul hakkına giriyorlar

freef
Şef
22 Aralık 2023 11:21

Gerçek enflasyonun saklandığına dair bir yorum yazdım birkaç gün öce bir haber. Bir yorumcu bakın bana ne yazmış:

kendinizi çok zeki zannediyorsunuz değil mi kendinizi bu kadar zeki zannettiğiniz ama o kadarda zeki olamadığınız için sizin gibileri o kadar güzel kandırıyorlar ki tüik enflasyonu uluslar arası standartlara göre hesaplıyor dur açıklıyayım belki anlayamazsın yani tüm dünyada kullanılan standartlar neyse ona göre hesaplıyor amerkia gibi almanya gibi fransa gibi sizin gibi tipler oralarda pek olmadığı olsada pek adam yerine koyulup ciddiye alınmadığı için oralarda kimse itiraz etmiyor devletin hesapladığı enflasyona Türkiyede var bir tehlikede o tehlike bizden kaynaklanmıyor kendini çok zeki zannedip gönüllü goyimlik yapan tiplerden kaynaklanıyor


kmkm_tr
Şube Müdürü
22 Aralık 2023 11:42
Bu tipler bir yerden nemalanıyor mutlaka hocam,maması kesilsin ister mi hiç bir ..bebek
freef, 1 saat önce

Gerçek enflasyonun saklandığına dair bir yorum yazdım birkaç gün öce bir haber. Bir yorumcu bakın bana ne yazmış:

kendinizi çok zeki zannediyorsunuz değil mi kendinizi bu kadar zeki zannettiğiniz ama o kadarda zeki olamadığınız için sizin gibileri o kadar güzel kandırıyorlar ki tüik enflasyonu uluslar arası standartlara göre hesaplıyor dur açıklıyayım belki anlayamazsın yani tüm dünyada kullanılan standartlar neyse ona göre hesaplıyor amerkia gibi almanya gibi fransa gibi sizin gibi tipler oralarda pek olmadığı olsada pek adam yerine koyulup ciddiye alınmadığı için oralarda kimse itiraz etmiyor devletin hesapladığı enflasyona Türkiyede var bir tehlikede o tehlike bizden kaynaklanmıyor kendini çok zeki zannedip gönüllü goyimlik yapan tiplerden kaynaklanıyor


E.Kayı Han
Editor
22 Aralık 2023 11:46

Bizler şu anda almış olduğumuz maaşlarla yaşamıyor ömür tüketiyoruz. Bir memurun rahatça yaşaması için maaşının 100 bin lira olması lazım. Onun dışında şu karttan çekip şu karta yatırayım diye hesap yapar dururuz.

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