KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 11:17
Memuriyet ve yaş sınırı

Merhabalar,

Mimarlık mezunuyum. Merkezi atamada yaş sınırı var mı net bir bilgiye ulaşamadım. Bilgisi olan yazabilir mi rica etsem?


geomatrax
Aday Memur
22 Aralık 2023 11:39

merkezilerde genelde yaş şartı olmuyor, açıktan alımlarda kurum koyabiliyor

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