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Editörler : F16 Gökçen


22 Aralık 2023 12:42
Yunan Adalarına Kapıda Vize Dönemi

Avrupa Birliği vize serbestliği kapsamında Yunan adalarına vize 10 günlüğüne başlatıldı.

16 Aralık 2013 tarihindeki Türkiye-Avrupa Birliği antlaşması gereğince vize muafiyeti getirildi.

Altı kriter daha olmalı ki Muafiyet tamamen kaldırılsın.

Şimdilik Yunan adalarına izin veriliyor.

6 aylık geçerli pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, son üç aya ait banka hesap dökümleri, gidiş geliş feribot biletleri, seyahat sağlık sigortanız, kimlik fotokopisi, Yunan konsolosluğunun resmi internet adresinden vize başvuru formu, kapıda vize ücreti yanınızda olmalı.

Tek girişli, 7 gün sürelidir.

60 euro ücret ama şimdilik.


sahip35
Müsteşar
22 Aralık 2023 12:47

SAKIZ ADASI: ARALIKTA, çeşmeden 08:45 - 18:30 feribot

MİDİLLİ: aralıkta, ayvalıktan, 09:00-17:00 feribot

RODOS: Fethiye, 08:30-15:00 feribot, her haftasonu

SAMOS: Kuşadası, Sığacık

KOS: Bodrum, aralıkta 09:15-15:30 feribot

MEİS: Kaş, haftada iki kez feribot

PATMOS: Bodrum, aktarmalı Kos, feribotla

LEROS: Bodrum, Turgutreis Limanı haftada üç kez feribot

KALİMNOS: Bodrum, Gümüşlük, Turgutreis, feribot

SİMİ: Datça, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Rodos aktarmalı, feribot, 50-90 dakika arası.

Sadece yazları değil yılın her günü geçerlidir. Seferler uygun oldukça gidilebilir.

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Yunan Adalarına Kapıda Vize Dönemi

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